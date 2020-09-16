Как мог бы выглядеть универсал Toyota Camry. Рендер

Фото: SRK Designs

Toyota Camry остается одной из самых популярных моделей японской марки, как на российском авторынке, так и в мире. Но выпускают ее пока лишь в одном типе кузова – седан.

Индийские дизайнеры из виртуального ателье «SRK Designs» решили показать, как мог бы выглядеть бестселлер Toyota, если бы японцы решились на вариант исполнения Camry в кузове универсал.

Показанный на рендере автомобиль получил обновленные бамперы, накладки на арки и пороги из неокрашеного пластика, новые колесные диски большого диаметра. Зеркала заднего вида, как и крыша, на которой установлен багажник и аэробокс, выкрашены в черный цвет.

Моторную линейку универсал Camry мог бы разделить с седаном, которая различается на разных рынках. В Великобритании, например, 4-дверку продают с безальтернативным 2,5-литровым бензиновым мотором A25A-FXS и электрическим двигателем. Суммарная мощность такой установки составляет 221 лошадиную силу. В США кроме гибридной модификации для покупателей доступны также и обычные бензиновые Camry с 2,5- и 3,5-литровыми агрегатами.

Что касается России, то у нас Camry представлена с тремя вариантами бензиновых моторов: 2-литровым 150-сильным агрегатом, 181-сильным двигателем и «топовой» 249-сильной «установкой».