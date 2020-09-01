Как будет выглядеть новый Subaru WRX 2022. Неофициальные рендеры

Фото: Motor1

Новый Subaru WRX представят в ближайшие полгода-год. Независимые дизайнеры с портала «Motor1» продемонстрировали собственное видение того, как будет выглядеть «заряженный» седан японской марки.

При создании рендера автор изображений нового спорткара «Субару» черпал вдохновение с дизайна универсала Levorg второго поколения, презентация которого состоялась на позапрошлой неделе. Предполагается, что 4-дверка заимствует у 5-дверной модели внешность передней части кузова с увеличенной решеткой радиатора и новыми фарами, но в целом же облик нового WRX вряд-ли будет не слишком сильно отличаться от предыдущего поколения автомобиля. Традиционно для WRX автомобиль получит вентилируемый капот и массивный спойлер.

О техническом оснащении нового Subaru WRX пока известно немного. Автомобиль должен переехать на новую платформу, разработанную «субаровцами» вместе с инженерами Toyota. «Тойота» поделится с Subaru системой полного привода, основанного на технологиях раллийного Yaris. Под капотом нового WRX планируют установить 2,4-литровый турбированный оппозитный двигатель, которым уже комплектуются модели Ascent, Legacy и Outback. Мощность мотора для версии STI составит порядка 400 лошадиных сил.