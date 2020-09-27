Интерьер нового Lada Largus FL с панелью от Duster показали на фото

Фото: Lada

На этой неделе Daily-Motor.Ru сообщал о том, что с конвейера «АвтоВАЗа» сошел первый товарный экземпляр нового «Ларгуса». Им стал автомобиль белого цвета в комплектации «Люкс».

Сообщество в социальной сети «Вконтакте» «AvtoVAZ News» опубликовало первые полноценные фотографии интерьера дебютного экземпляра фейслифтового Lada Largus FL, собранного 25 сентября. На снимках можно увидеть, как выглядит новая передняя панель и дверные карты, заимствованные у Renault Duster, рулевое колесо и сиденья с подлокотником от XRay Cross, новая облицовка центрального тоннеля и другая комбинация приборов, а также перенесенные на дверные карты кнопки стеклоподъемников.

Фото: AvtoVAZ news

Ранее стало известно, что обновленный «Ларгус» получит новую головную оптику от Renault Logan 2 поколения, радиаторную решетку с крупной ладьей Lada, новый бампер, крылья и капот. Кроме того, в максимальной комплектации реформенная модель обзаведется «вестовскими» боковыми зеркалами с подогревом и электроприводом складывания.

Массовое производство новых Largus FL должно стартовать в конце октября. Когда автомобили поступят в продажу, пока неизвестно.