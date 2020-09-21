Иностранный журналист объяснил, почему россияне всё ещё любят Lada

От
Алексей Шмидт
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Фото: Russia Beyond

Журналист издания Forbes Джеймс Роджерс, специализирующийся на статьях о России, опубликовал новый материал, в котором постарался объяснить, почему в нашей стране автомобили Lada до сих пор пользуются такой популярностью. 

В начале своей статьи Роджерс напоминает, что во времена Советского Союза автомобиль считался роскошью, поэтому большинство граждан могли о нем только мечтать. Даже у тех, кто мог себе позволить машину, большого выбора не было, поэтому чаще всего они выбирали «Жигули». 

Так продолжалось вплоть до начал 90-х, когда СССР распался и образовалось новое государство – Россия, в котором появилась возможность ввозить товары из-за рубежа, в том числе и иномарки. С тех пор спрос на Lada в стране постепенно падал, но длилось это не долго. Сейчас позиции Lada заметно укрепились. Бренд занимает более 20% доли автомобильного рынка страны. 

«Так почему же в России все ещё так любят Lada?, – задается вопросом журналист Forbes. – Ответ простой. Любой автомобиль, способны пережить 50 суровых зим (в апреле первому автомобилю «АвтоВАЗа» исполнилось 50 лет), езду по разбитым дорогам или местам, где дорог не существует, заслуживает уважения. 

Кроме того, согласно опросу около 75 процентов россиян считают, что советская эпоха была лучшей в истории страны, так что любовь к Lada во многом обусловлена и ностальгией».

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