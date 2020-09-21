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Журналист издания Forbes Джеймс Роджерс, специализирующийся на статьях о России, опубликовал новый материал, в котором постарался объяснить, почему в нашей стране автомобили Lada до сих пор пользуются такой популярностью.

В начале своей статьи Роджерс напоминает, что во времена Советского Союза автомобиль считался роскошью, поэтому большинство граждан могли о нем только мечтать. Даже у тех, кто мог себе позволить машину, большого выбора не было, поэтому чаще всего они выбирали «Жигули».

Так продолжалось вплоть до начал 90-х, когда СССР распался и образовалось новое государство – Россия, в котором появилась возможность ввозить товары из-за рубежа, в том числе и иномарки. С тех пор спрос на Lada в стране постепенно падал, но длилось это не долго. Сейчас позиции Lada заметно укрепились. Бренд занимает более 20% доли автомобильного рынка страны.