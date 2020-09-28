Hyundai сделает из Tucson визитную карточку бренда

Фото: Hyundai

Южнокорейский производитель возлагает огромные надежды на новую генерацию автомобиля Tucson. Его разработке отводилась особая роль.

Руководитель отдела дизайна компании Hyundai отметил, что у модели есть все шансы стать настоящей визитной карточкой фирмы. Он полагает, что именно автомобиль Tucson в большей мере отражает основную философию марки и будущие тенденции, используемые для разработки других автомобилей.

Представители Hyundai также намекают на усовершенствованный дизайн Tucson N Line. В частности, главный дизайнер отметил, что пользователи не разочаруются выбранными для автомобиля стилистическими решениями. Машина в новом исполнении однозначно станет венцом всей линейки. Однако точные характеристики спорт-версии кроссовера названы не были.

Отметим, что в настоящий момент дата презентации новых автомобилей остаётся в тайне. Но частые высказывания представителей бренда постоянно подогревают интерес аудитории.