Hyundai рассекретил внешность обновлённого i30 N

Фото: Hyundai

Южнокорейский производитель опубликовал первые изображения обновлённого хэтчбека, который получил не только внешние изменения, но и новую коробку передач.

Так, передняя часть i30 N оснащена новой светотехникой в сочетании с L-образными вставками по краям бампера. Сзади также изменилась оптика, появились новые диффузоры, патрубки системы выхлопа стали массивнее. Машину комплектуют диски на 19 дюймов.

Какой мотор получи хэтчбек пока неясно, однако покупателей однозначно порадует возможности приобрести автомобиль с роботизированной трансмиссией, которая работает по технологии двойного мокрого сцепления.

Напомним, что актуальная версия i30 N работает за счёт турбированного мотора на 2.0 литра с мощностью в 250 или 275 лошадиных сил. В РФ цены на модель стартуют от 2 миллионов 200 тысяч рублей.