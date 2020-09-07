Honda представила новый кроссовер CR-V для РФ

Фото: Honda

В Российской Федерации состоялась презентация нового рестайлингового автомобиля CR-V. Новинка получила внешние и внутренние изменения.

Автомобиль отличается от прошлой модификации за счёт нового переднего бампера, на котором появились нашумевшие вставки в виде клыков. Изменится модификация радиаторной решётки. Колёсные диски также будут выполнены в новом стиле. Помимо этого, машина получит затемнённую светотехнику, а также накладку с хромированным покрытием на пятой двери.

В интерьере произошли значительные изменения. В частности, была полностью переработана передняя консоль. Как и раньше кроссовер будет продаваться в России в 4-х комплектациях. Под капотом же останутся прежние силовые агрегаты, в частности бензиновый двигатель на 150 лошадиных сил с ёмкостью в 2 литра, а также мотор на 186 лошадиных сил с ёмкостью в 2,4 литра. Гибридная версия в России продаваться не будет. Сколько стоит обновлённый автомобиль, пока неизвестно.