Haval наращивает производство в РФ внедорожников H5 и H9

Haval H9. Фото: Daily-Motor.Ru

Российское предприятие компании Haval, расположенное в Тульской области, запустило вторую смену сборочных линий рамных внедорожников H5 и H9.

Как стало известно Daily-Motor.Ru от пресс-службы китайского автопроизводителя, в связи с наращиванием производства завод привлек более 250 новых сотрудников. Увеличить темпы сборки H5 и H9 Haval заставил растущий спрос на такие автомобили в России.

Фото: Daily-Motor.Ru

Напомним, в прошлом году редакция Daily-Motor.Ru побывала на недавно открывшимся предприятии Haval в индустриальном парке «Узловая». Производственная мощность завода пока составляет 80 тысяч автомобилей в год, в то время как полная равна 150 тысячам собранным машинам ежегодно. В марте стало известно о планах Haval построить в Тульской области собственный завод по производству двигателей. Предприятие будет способно выпускать порядка 80 тысяч моторов в год.