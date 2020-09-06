Фото: Racefans

Пьер Гасли одержал первую победу в своей карьере в Формуле. Пилот команды Alpha Tauri опередил в хаотичной гонке на трассе в Монце Карлоса Сайнса на McLaren. Тройку замкнул Лэнс Стролл, выступающий за Racing Point. Лидер чемпионата Льюис Хэмильтон после штрафа финишировал седьмым. Российский гонщик Даниил Квят пересек линию финиша девятым.

Формула 1. Результаты Гран При Италии 2020.

1. Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 53 круга

2. Карлос Сайнс (McLaren) +0,415

3. Лэнс Стролл (Racing Point) +3,358

4. Ландо Норрис (McLaren) +6,000

5. Вальтери Боттас (Mercedes) +7,108

6. Даниэль Риккиардо (Renault) +8,391

7. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +17,245

8. Эстебан Окон (Renault) +18,691

9. Даниил Квят (Alpha Tauri) +22,208

10. Серхио Перес (Racing Point) +23,224

11. Николас Латифи (Williams) +32,876

12. Роман Грожан (Haas) +35,164

13. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +36,312

14. Джордж Расселл (Williams) +36,593

15. Алекс Албон (Renault) +37,533

16. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +55,199

Сошли с дистанции:

17. Макс Ферстаппен (Red Bull)

18. Шарль Леклер (Ferrari)

19. Кевин Магнуссен (Haas)

20. Себастьян Феттель (Ferrari)