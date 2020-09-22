Geely Atlas получил новый дизайн

Фото: Geely

Кроссовер, ориентированный на рынок Поднебесной, получил новый дизайн. Пока что неясно, поступит ли эта версия Geely Atlas в Россию.

Эксперты отмечают, что обновления автомобиля носят революционный характер и их невозможно сопоставить с решениями, используемыми фирмой ранее. Машину можно отличить от актуальных версий оригинальным дизайном решётки радиатора и колёсных дисков. На руле красуется обновлённый логотип, а в центре передней панели располагается широкоформатный экран для управления системой мультимедиа с диагональю в 10.25 дюймов.

Под капотом кроссовера будет работать мотор на 1.8 литра с мощностью в 184 лошадиные силы. Он сочетается с коробкой роботизированного типа на 7 ступеней. Менее мощным агрегатом является мотор, форсированный до 163 лошадиных сил. Ему положена классическая автоматическая трансмиссия. Цены на паркетник стартуют от 1 миллиона рублей.