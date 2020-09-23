«ГАЗ» представил предсерийные образцы GAZelle e-NN

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Горьковский автомобильный завод представил в рамках концеренции «Цифровая индустрия промышленной России» предсерийные образцы своего нового коммерческого электромобиля GAZelle e-NN.

Как стало известно Daily-Motor.ru от представителей компании, в основе конструкции новой модели лежит единая унифицированная электрическая платформа, позволяющая выпускать полную линейку легкого коммерческого транспорта.

В Нижнем Новгороде дебютировало три предсерийных образца модели e-NN: представительский микроавтобус, маршрутный микроавтобус и грузопассажирский фургон-комби.

Полная масса электрокара составляет 4,6 тонны. Максимальная грузоподъемность – 2,5 тонны (бортовые модификации). Приводит в движение GAZelle e-NN электромотор с пиковой мощностью в 100 кВт, максимальный крутящий момент которого равен 310 Нм. Энергоемкость аккумуляторных батарей составляет 48 кВт/ч. Запас хода на полностью заряженной батареи равен 120 километрам с возможностью увеличить до 200 километров за счет установки дополнительных аккумуляторов. Максимальная скорость – 100 километров в час.