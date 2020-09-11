Электрический Hummer научится ездить боком?

Фото: Hummer

В 2021 году на рынок выйдет новый электрифицированный автомобиль Hummer, для которого был анонсирован «режим краба». Примечательно, что производитель не раскрыл особенности принципа движения транспортного средства в данном режиме.

Эксперты не исключают возможности, что Hummer каким-то образом сможет передвигаться боком по аналогии с крабами. Инсайдеры же убеждены, что внедорожник будет оснащён функцией по типу Tank Turn, которая позволяет автомобилю развернуться на месте. Однако эта опция работает лишь на грунтовой дороге либо же на гравии.

Напомним, что ранее поступила информация о том, что внедорожник и пикап с электрическими установками будут изготовлены на платформе ВТ1. Мощность транспортных средств составит около 1000 лошадиных сил, а до первой сотни автомобили смогут разгоняться всего за три секунды.