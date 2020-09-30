Dongfeng готовит две новинки для России

Фото: Dongfeng

Китайская автомобильная компания Dongfeng Motor готовит для российского рынка две новые модели. Каждая из новинок может появиться в продаже уже в 2021 году.

Речь идет о компактном кроссовере Dongfeng Glory 500 и пикапе Rich. Презентация «паркетника» состоялась на автосалоне в Пекине накануне. Длина автомобиля составляет 4385 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1645 м, колесная база равна 2655 мм.

Что касается пикапа Dongfeng Rich, то он уже давно продается в «Поднебесной». Автомобиль имеет рамную конструкцию, жестко подключаемый полный привод. Оснащается бензиновым 2,4-литровым мотором мощностью 158 л. с. или турбодизелем 2.5, развивающим 140 сил. Трансмисии: «механика» или шестиступенчатый «автомат», привод — задний или полный, с жёстко подключаемым передком.

Напомним, сейчас компания Dongfeng продает в России только две модели: среднеразмерный кроссовер AX7 и схожий по габаритам «паркетник» с семиместным салоном 580. Цены на автомобили начинаются от 1 миллиона 229 тысяч рублей и 1 миллиона 190 тысяч рублей соответственно.