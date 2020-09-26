Chevrolet в 2021 году запустит в продажу в РФ две новые модели

Фото: Chevrolet

Компания Chevrolet планирует расширить свой модельный ряд в 2021 году двумя новыми автомобилям, сообщает официальный дистрибьютор «Келес Рус». По информации издания «Автостат», в 2021 году в продажу в России поступят новый седан и среднеразмерный кроссовер американской марки.

Кроме того, в следующем году обновятся уже представленные на российском авторынке модели: хэтчбек Spark и седаны Cobalt и Nexia.

Напомним, автомобили Chevrolet массового сегмента вернулись в Россию в июне этого года после длительного перерыва, но возвращение оказалось формальным (смена шильдиков с Ravon на Chevrolet).

Цены на хэтчбек Chevrolet Spark (бывший Ravon R2) начинаются от 759 тысяч 900 рублей. За компактные седаны Nexia (бывший Ravon R3) и Cobalt (бывший Ravon R4) просят от 709 тысяч 900 и 759 тысяч 900 рублей соответственно.