Chevrolet приостанавливает продажи Corvette

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Представители General Motors сообщили о вынужденном приостановлении продаж автомобилей Chevrolet Corvette. Причиной стали обнаруженные дефекты тормозной системы. Аналогичные проблемы есть и у автомобилей Сadillac.

Представители бренда сообщают, что, вероятнее всего, в ходе сборки автомобилей использовались загрязнённые материалы, которые устанавливались между датчиками электронного тормозного усилителя. Из-за этого работа электроники давала сбои, и данные отображались некорректно. Помимо этого, подобная проблема может привести к полному отказу системы, из-за чего водителям придётся прикладывать неимоверные усилия для нажатия педали тормоза. Соответственно всё это повышает риск возникновения аварии на дороге.

Представители фирмы отметили, что как только все выпущенные машины, включая проданные, будут отремонтированы, продажи Corvette возобновятся. Напомним, что это не первая кампания по отзыву машин Corvette. Совсем недавно спорткары отзывались из-за непроизвольного открытия переднего багажника.