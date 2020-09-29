Chery привезла в Пекин новый кроссовер

Китайская автомобильная компания сообщила о том, что успешно представила новый Tiggo 8 Plus в рамках международного автосалона в Пекине.
Напомним, что в основе транспортного средства положена платформа Т1Х. Новинка характеризуется круглыми фарами, поворачивающимися на 16 градусов, а также оригинальными дизайнерскими элементами в интерьере.
В салоне установлена широкоформатная приборная доска с диагональю в 12,3 дюйма, которая объединяется с экраном мультимедийной системы с таким же размером. Климат-контролем можно управлять с помощью сенсорной панели.
Под капотом автомобиля будет установлен мотор на 1,6 литра мощностью в 197 лошадиных сил. Такой кроссовер оснащается вариаторной установкой и системой переднего привода. Ценник на автомобиль в Китае стартует от 1 миллиона 480 тысяч рублей.
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