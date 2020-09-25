Cadillac рассекретил необычный внедорожник

Фото: Cadillac

Премиальный производитель опубликовал эскиз таинственного внедорожника, который получил нестандартный и очень дерзкий дизайн.

Инсайдеры полагают, что на тизере изображён будущий электрифицированный внедорожник. Однако официально эта информация подтверждена не была. На рисунке хорошо прослеживаются фирменные черты Cadillac. В частности, радиаторная решётка получила щитообразную форму, в центре неё располагается фирменный логотип. Ходовые огни имеют вертикальную ориентацию.

Широкая передняя часть создаёт очень агрессивный внешний вид, который подчеркивает массивные колёсные арки. Вполне возможно, что на изображении красуется электрокар, который будет построен на платформе GMC Hummer EV. Напомним, что всего несколько дней назад в сети были опубликованы официальные тизеры этого транспортного средства, а его официальная презентация состоится уже через месяц.