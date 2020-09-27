Гонщик команды Mercedes Вальтери Боттас выиграл Гран При России 2020 года. Финский пилот опередил на 8 секунд на финише Макса Ферстаппена на Red Bull. Тройку замкнул лидер нынешнего чемпионата Льюис Хэмильтон, стартовавший с поула, но получивший два штрафа за тренировки старта перед гонкой в ненадлежащем месте.
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят пересек клетчатый флаг на Сочи-Автодроме на восьмой позиции.
Формула 1. Результаты Гран При России 2020
1. Вальтери Боттас (Mercedes) – 53 круга
2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +7,729
3. Льюис Хэмильтон (Mercedes) +22,729
4. Серхио Перес (Racing Point) +30,558
5. Даниэль Риккиардо (Renault) +52,065
6. Шарль Леклер (Ferrari) +1.02,186
7. Эстебан Окон (Renault) +1.08,006
8. Даниил Квят (Alpha Tauri) +1.08,740
9. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +1.09,766
10. Алекс Албон (Red Bull) +1.17,860
11. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1 круг
12. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг
13. Себастьян Феттель (Ferrari) +1 круг
14. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг
15. Ландо Норрис (McLaren) +1 круг
16. Николас Латифи (Williams) +1 круг
17. Роман Грожан (Haas) +1 круг
18. Джордж Расселл (Williams) +1 круг
Сошли с дистанции:
19. Лэнс Стролл (Racing Point)
20. Карлос Сайнс (McLaren)
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