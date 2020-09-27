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Гонщик команды Mercedes Вальтери Боттас выиграл Гран При России 2020 года. Финский пилот опередил на 8 секунд на финише Макса Ферстаппена на Red Bull. Тройку замкнул лидер нынешнего чемпионата Льюис Хэмильтон, стартовавший с поула, но получивший два штрафа за тренировки старта перед гонкой в ненадлежащем месте.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят пересек клетчатый флаг на Сочи-Автодроме на восьмой позиции.

Формула 1. Результаты Гран При России 2020

1. Вальтери Боттас (Mercedes) – 53 круга

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +7,729

3. Льюис Хэмильтон (Mercedes) +22,729

4. Серхио Перес (Racing Point) +30,558

5. Даниэль Риккиардо (Renault) +52,065

6. Шарль Леклер (Ferrari) +1.02,186

7. Эстебан Окон (Renault) +1.08,006

8. Даниил Квят (Alpha Tauri) +1.08,740

9. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +1.09,766

10. Алекс Албон (Red Bull) +1.17,860

11. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1 круг

12. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг

13. Себастьян Феттель (Ferrari) +1 круг

14. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг

15. Ландо Норрис (McLaren) +1 круг

16. Николас Латифи (Williams) +1 круг

17. Роман Грожан (Haas) +1 круг

18. Джордж Расселл (Williams) +1 круг

Сошли с дистанции:

19. Лэнс Стролл (Racing Point)

20. Карлос Сайнс (McLaren)