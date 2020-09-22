AutoBild: Lada Kalina – универсал по цене тормозов Porsche

Фото: Autohaus Eifel Mosel Gmbh

На авторитетном портале немецком автомобильном портале Auto Bild появилось объявление о продаже универсала Lada Kalina, под которым вышла целая статья с хвалебным отзывом на российский автомобиль.

«Русские тоже могут быть «современными, – пишет немецкий журнал. – И если автомобили Dacia для вас слишком мейнстримные, то универсал Lada Kalina за 8890 евро станет для вас чем-то особенным».

Выставленный на продажу универсал 2018 года выпуска. Его пробег составляет менее шести тысяч километров.

Рестайлинг, который Kalina пережила в 2012 году, автор статьи называет бессмысленным, поскольку автомобиль остался таким же, как и раньше, но, что самое главное, он не стал менее неприхотливым и сохранил кредо «спутник на каждый день».

В арсенал российского универсал входит все, что необходимо для комфорта: климат-контроль, подогрев сидений, мультимедийная система с Bluetooth и USB. Но безопасность Kalina журналистов не порадовала, «хотя двух подушек безопасности спереди, а также систем ABS и ESP должно оказаться достаточно».

Фото: Autohaus Eifel Mosel Gmbh

В своей статье немцы также отметили, что у Lada Kalina хороший ход подвески и скромный расход топлива. С 98-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой» этот показатель в среднем равен 6,4-литрам на 100 км.

«Это действительно отличное предложение, ведь по цене керамических тормозов для Porsche вы получаете полноценный практичный автомобиль на каждый день», – резюмируют в Auto Bild.