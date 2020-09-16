Audi представила газовый хэтчбек A3

Фото: Audi

Компания Audi провела официальную презентацию новой версии A3 Sportback, которая работает на газе. Новинка получила приставку в названии 30 g-tron. Автомобили поступят к дилерам Старого света уже в ближайшие недели, а цены будут стартовать от 2 миллионов 700 тысяч рублей.

Примечательно, что новый хэтчбек может работать не только на природном газе, но и на биометане. Для горючего предназначено три баллона в задней части кузова. В автомобиль можно заправить топлива ориентировочно на 445 километров движения в среднестатистическом режиме. В конструкции также предусмотрен бензиновый бак ёмкостью всего в 9 литров. Он выполняет роль резервного источника питания для запуска двигателя в случае низкой температуры воздуха.

Внешне новый хэтчбек практически ничем не отличается от бензиновой версии. Переднюю часть украшает всё та же светотехника, а в салоне установлена современная цифровая доска, а также несколько ассистентов для водителя.

За движение отвечает наддувной мотор с ёмкостью в 1,5 литра, мощностью в 131 лошадиную силу. Он сочетается с роботизированной трансмиссией на 7 ступеней. Максимальная скорость движения доходит до 211 километров в час.