5 самых дешевых новинок на российском авторынке

Фото: Lada

Несмотря на тяжелые времена, российский авторынок продолжает пополняться новыми моделями. Но с учетом того, что денег у людей всё меньше, в большинстве своем россияне обращают свой взор на самые доступные автомобили. Эксперты составили пятерку машин, которые можно приобрести у дилеров, и, попытаться не разориться. Вот только абсолютно новыми назвать сложно, ведь все они, несмотря на другие названия, хорошо известны нашим покупателям.

Открывает ТОП-5 бренд Chevrolet, недавно вернувшийся к нам с уже известными по марке Ravon моделями: Spark, Nexia и Cobalt. Самый дешевый из них – седан Nexia, цены на который начинаются от 709 тысяч рублей Стоимость хэтчбека Spark и седана Cobalt одинаковая – от 759 тысяч рублей.

Не обошлись журналисты “Автовзгляд” в этом рейтинге и без отечественного автопроизводителя. Этим летом Lada начала продажи внедорожника Lada Niva, ранее известного в стране как Chevrolet Niva. «Вазовцы» выкупили долю в совместном предприятии у General Motors и стало полноправным владельцем этой модели и теперь просят за «Ниву» от 726 тысяч рублей.

Замыкает пятерку пикап УАЗ «Патриот», получивший в этом году 6-диапазонную автоматическую трансмиссию Punch Powerglide 6L50. Связку коробке передач составляет 2,7-литровый мотор «ЗМЗ Про» на 150 «сил». Цены начинаются от 1 миллиона 235 тысяч рублей.