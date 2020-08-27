Volkswagen превратит концепт ID.Buggy в эко-внедорожник

Фото: Volkswagen

В скором времени немецкая компания выпустит новый электрифицированный внедорожник, который получит весьма доступный ценник. Ходят слухи, что этот вездеход может стать серийным воплощением шоу-кара D.Ruggedzz.

Как сообщает британское издание, фирме пришлось отказаться от прошлых планов по созданию серийной версии ID.Buggy. Как оказалось, компания не сможет выпустить на глобальный рынок даже ограниченную партию, хотя на это намекали во время презентации. Причиной тому является банкротство партнёра фирмы, на мощностях которого планировалось запустить конвейер по сбору ID.Buggy.

Однако сама идея багги концерну очень нравилась и была воспринята общественностью в позитивном ключе. Поэтому отказываться от неё фирма не хочет. Но в продажу, вероятнее всего, новинка выйдет в совершенно другом облике. Это будет производительный и мощный внедорожник, который будет работать за счёт электрической силовой установки и сможет составить конкуренцию такой модели, как Land Rover Defender. Уже известно, что машина получит массивные колёсные диски, внедорожные шины, высокий дорожный просвет и стилистические особенности, положенные шоу-кару.