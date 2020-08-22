В Узбекистане будут выпускать электрокары за 3 тыс. Долларов

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Новый завод «Шаффоф помад саноат», специализирующийся на выпуске электромобилей с дизайном, как у Mercedes-Benz, расположится в Коканде (Узбекистан). Возведение предприятие уже началось.

Площадь будущего завода составит 30 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в проект составит 30 миллионов долларов, 24 миллиона из которых вложит китайская компания Silk Road Company. Ожидается, что производство электромобилей на предприятии в Коканде стартует уже в 2021 году.

Приблизительная стоимость узбекских электрокаров составит порядка 3 тысяч долларов или 220 тысяч рублей. Продавать такие электрические автомобили будут как на местном рынке, так и за рубежом. Доберутся ли они до России, пока неизвестно.

Напомним, ранее сегодня Daily-Motor.Ru сообщал о скором запуске производства в РФ компактного электрокара Zetta CM1. Предварительная стоимость такого электромобиля составит от 550 тысяч рублей. Продажи могут стартовать уже в конце 2020 года.