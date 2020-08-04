В Сети показали серийный Kia Sonet за 670 тысяч рублей

Фото: BM Designs

До официальной презентации серийной версии самого доступного кроссовера Kia осталось всего пару дней. Дебют товарного Kia Seltos запланирован на 7 августа, но некоторым дизайнерам уже известно, как будет выглядеть эта модель.

Сотрудники виртуального дизайн-ателье BM Designs показали неофициальные рендеры внешнего облика нового Kia Sonet в серийном исполнении.

Судя по опубликованному в Сети изображению, серийный «Сонет» сохранит дизайн концепт-кара, представленного в начале 2020 года на автосалоне в Нью-Дели. Кроссовер получит решетку радиатора в стиле «улыбки тигра», и фары со светодиодными росчерками дневных ходовых огней. Задние фонари также перешли с концепта, а надпись KIA, размещенная прямо на диодной полоске между ними (на серийном кроссовере она не светится), превратилась в традиционный логотип.

В интерьере «паркетника» появится цифровая приборная панель, состоящая из крупного спидометра и отдельного дисплея для отображения всех остальных шкал и индикаторов, а также 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы.

По технической части новый Kia Sonet будет копировать своего собрата Hyundai Venue, который в Индии продают с тремя двигателями на выбор: 1,2-литровым атмосферником на 83 «силы», 1,4-литровым турбодизелем на 90 «лошадей» и 1-литровым бензиновым турбомотором на 120 «скакунов». Привод – только передний.

В продажу в Индии Kia Sonet выйдет этой осенью. Ожидаемая цена – от 700 тысяч рупий или 670 тысяч рублей. В последствии кроссовер появится и на других рынках. Не исключено, что эта модель доберется и до России.