В Сети показали Renault Triber для путешествий за 500 тысяч рублей

Фото: SRK Designs

Бюджетный кроссвэн компании Renault вышел в продажу в прошлом году и сразу же стал пользоваться ажиотажным спросом, став одной из самых популярных моделей французского автопроизводителя в развивающихся странах.

Дизайнеры ателье «SRK Designs» решили представить, как могла бы выглядеть внедорожная версия Triber, предназначенная для экстремальных путешествий.

Внедорожный Renault Triber, судя по опубликованным в Сети рендерам, получил бы 2-компонентные фары вместо обычных, новую форму капота, делающую дизайн автомобиля более агрессивным, более выраженные колесные арки, багажник на крыше, прикрепленный к рейлингам, а также светодиодные прожекторы. Но большее внимание привлекают многоспицевые легкосплавные колесные диски, обутые в «зубастую» внедорожную резину.

Напомним, на рынках развивающихся стран кроссвэн Renault Triber продают с безальтернативным 1-литровым 3-цилиндровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 72 лошадиные силы (96 Нм крутящего момента). Связку мотору составляет 5-ступенчатая МКПП и «автомат». Автомобиль доступен как в 5-местном, так и 7-местном исполнениях.

Цены на автомобиль стартуют от 495 тысяч рупий или 492 тысячи рублей. В «топовой» комплектации за кроссвэн в Индии просят 649 тысяч рупий или 645 тысяч рублей по текущему курсу.