В 2021 году болиды Формулы 1 потеряют 10% прижимной силы

Фото: Mercedes

Переход на новый технический регламент в Формуле 1 из-за пандемии перенесен на 2022 год, но работа Международной Автомобильной Федерации (FIA) по увеличению зрелищности «Королевских гонок» вестись продолжается. В 2021 году ожидается, что снижение прижимной силы болидов Ф1 составит порядка 10% по сравнению с нынешними показателями.

Как заявил технический директор FIA Николас Томбасис, «мы хотим убрать прорези на днище, каскад дефлекторов, расположенный в нижней части воздуховодов задних тормозов, станет на 40 мм уже, а ребра заднего диффузора – на 50 мм».

По словам специалиста, все эти изменения позволят снизить прижимную силу машин Ф1 на 4-5%, а пересмотренная конфигурация днища болидов доведет этот показатель до 10% по отношению к нынешним автомобилям.