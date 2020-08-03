Фото: Toyota

Компания Toyota обновила внедорожник Land Cruiser Prado на японском авторынке. С рестайлингом одна из самых популярных внедорожных моделей «Тойоты» не изменилась визуально, но обзавелась расширенным оснащением, новыми системами безопасности и модернизированным дизельным двигателем.

Обновленный Land Cruiser Prado оснастили 2,8-литровым турбодизелем с индексом 1GD-FTV, которым уже комплектуются Toyota Hilux и Toyota Fortuner. Его мощность составляет 204 лошадиные силы при 500 Нм крутящего момента.

Среди других новшеств рестайлингового Land Cruiser Prado значатся: продвинутая «мультимедиа» с голосовым управлением и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и расширенный комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 2.0.

Сборка обновленного внедорожника уже стартовала. Цены на версии с новым двигателем начинаются с отметки в 4 миллиона 295 тысяч иен или 3 миллиона рублей. За «топовую» версию будут просить 5 миллионов 530 тысяч иен или 3 миллиона 900 тысяч рублей по актуальному курсу.

Появится ли такой «Прадик» в России, пока неизвестно.