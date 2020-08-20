Subaru Levorg первым получил турбомотор 1.8

Фото: Subaru

Торговая марка Subaru презентовала второе поколение универсала Levorg, в основе которого лежит тележка от Impreza. Новинка получила увеличенные габариты, и первая обрела турбированный мотор на 1,8 литра с технологией непосредственного впрыска горючего.

Дизайн автомобиля выдержан в фирменной стилистике и смотрится очень агрессивно и смело. Особенностью концепции является нарочитая рельефность кузова, а также весьма короткие свесы. Что касается силового агрегата, его мощность составляет 177 лошадиных сил. Он сочетается с вариаторной коробкой передач. Автомобилю положен полный привод.

В интерьере будет работать мультимедийная система с экраном диагональю в 11,6 дюйма, а цифровая приборная доска получит экран на 12,3 дюйма. Теперь виртуальная панель входит даже в стандартную версию авто.

В Японии старт продаж новинки назначен на осень текущего года, тогда как на отечественный рынок модель пока выходить не собирается.