Стало известно, сколько стоит Lada 4×4 в Германии

Фото: скриншот с Youtube

Компания «АвтоВАЗ» уже давно официально не поставляет свои автомобили в страны Евросоюза из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС. При этом небольшой товарный запас машин Lada, ввезенных до остановки экспорта, в Европе до сих пор остается.

На YouTube-канале «Жизнь в Германии. Das Leben in Deutschland» появилось видео, в котором можно увидеть цены на внедорожники Lada 4×4. Ролик снят в автоцентре коммуны Паншвиц-Кукау. Российский внедорожник представлен там пятью версиями.

За 3-дверную Lada 4×4 Urban в оригинальной модификации просят 13 тысяч 923 евро или 1 миллион 233 тысяч 271 рубль по текущему курсу.

Фото: скриншот с Youtube

Стоимость спецверсии Lada Urban 4х4(3 двери) составляет 14 тысяч 994 евро или 1 миллион 328 тысяч 917 рублей. За 3-дверную Lada Urban 4х4 с дополнительным оборудованием придется заплатить 15 тысяч 827 евро (1 миллион 402 тысячи 746 рублей), а за оригинальное 5-дверное исполнение – 16 тысяч 541 евро или 1 миллион 465 тысяч 168 рублей. Стоимость Lada Urban 4×4 Bronto с допоборудованием составляет 19 тысяч 754 евро или 1 миллион 750 тысяч 796 рублей по актуальному курсу. В цены уже включены 16% НДС.

Для сравнения, стоимость в России Lada 4×4 Urban в 3-дверном исполнении в три раза дешевле – 648 тысяч 900 рублей. Цена Lada 4×4 Bronto составляет от 742 тысяч 900 до 806 тысяч 900 рублей.