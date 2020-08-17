Российский спорткар Marussia B1 продают за 15 млн рублей

Бренд Marussia уже давно не существует, но его продукция периодически мелькает в новостных заголовках. Так, накануне в интернете появилось объявление о продаже спорткара B1.

После банкротства автомобильной компании в 2014 году многие предсерийные прототипы, часть из которых не были укомплектованы силовыми агрегатами, выкупил новосибирский дилер «VIP-Service». В мае он выставил на продажу автомобиль B2 серебристого цвета 2014 года выпуска, оснащенный 3,5-литровым атмосферным двигателем Nissan VQ35. Мощность мотора составляла от 240 до 360 лошадиных сил. За машину просили 12 миллионов 500 тысяч рублей.

Накануне в Сети появилось объявление о продаже спорткара Marussia B1, укомплектованного 3,5-литровым V6 на 300 «сил». За автомобиль планируют выручить 15 миллионов рублей.