Рассекречен модельный ряд Subaru до 2024 года

Фото: Subaru

В социальной сети Instagram появилась фотография с закрытого мероприятия, на котором были анонсированы все будущие новинки компании Subaru до 2024 года. На размытом изображении продемонстрирована временная шкала выхода новых моделей японского автопроизводителя на ближайшие три года. Источник фото – неизвестен.

Согласно данному снимку, новый Subaru BRZ появится весной 2021 года, а следующее поколение WRX – осенью, в то время как версия STI дебютирует в конце 2022 года.

Новая генерация Impreza должна появиться в 2023 году, перед которой будут выйдут новые Legacy, Outback и Ascent (весна и лето 2022 года). Следующий Crosstrek дебютирует вместе с новой Impreza годом спустя, а позже появится внедорожник Crosstrek Wilderness.