Раскрыты комплектации Chery Tiggo 7 Pro для РФ

Фото: Chery

В скором времени стартуют продажи флагманского кроссовера торговой марки Сhery. Одновременно с этим официальный представитель торговой марки рассказал, в каких именно комплектациях россияне смогут приобрести машины.

Начальная версия получит название Luxury. Её стандартное оснащение будет весьма богатым. В частности, в комплектацию входит светодиодная техника, круиз-контроль, возможность подогрева кресел первого ряда, мультимедийная система с тачскрином на 10,25 дюйма. Отдельно для управления системой климат-контроля будет предусмотрен тачскрин на 8 дюймов. Кроссовер можно будет запускать без ключа с помощью кнопки, а снаружи будут красоваться шикарные 17-дюймовые диски.

Ещё одной доступной комплектацией станет Elite. Его особенностью станут диски на 18 дюймов, улучшенная аудиосистема, климат-контроль на две зоны. В самой дорогой комплектации автомобиль получит современные шторки безопасности, крышу с панорамным видом, систему кругового обзора, а также возможность электрической регулировки положения кресел первого ряда.

Сколько будут стоить транспортные средства, пока неизвестно. Цены будут объявлены ближе к старту продаж.