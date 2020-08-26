Range Rover Evoque станет дизельным гибридом

Фото: Land Rover

Компания Land Rover рассекретила свой новый кроссовер 2021 модельного года. Главной особенностью автомобиля станет умеренная гибридная силовая установка, а также работа инновационной мультимедийной системы.

Машина получила двухлитровый дизельный агрегат с четырьмя цилиндрами, который сочетается с электрифицированным двигателем на 48 Вольт. Общая отдача автомобиля составляет 163 лошадиные силы. Кроссоверу положен передний привод, но за дополнительную плату можно приобрести версию с функцией подключения полного привода в сочетании с опциональным 8-ступенчатым автоматом. В этом случае автомобиль будет иметь мощность в 204 лошадиные силы.

По аналогии с Discovery Sport новинка получила инновационную развлекательную систему. Её главной изюминкой является возможность обновления по воздуху. Предзаказы на модель уже открылись в Англии. Цены стартуют от 3 миллионов 200 тысяч рублей.