Porsche признал свои махинации с вредными выбросами

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Компания Porsche сообщила о старте проведения операций по внутреннему расследованию махинаций с вредными выбросами. Официальные лица фирмы согласились с тем, что автомобили, которые выпускались в течение 5 лет, начиная с 2008, действительно имели искусственно заниженные показатели вредных выбросов выхлопа. В числе моделей можно назвать такие популярные машины, как 911 и Panamera.

Из официального заявления премиальной торговой марки следует, что фирма в настоящий момент пересматривает действующие технические и нормативные требования и сопоставляет их с собственными транспортными средствами. В ходе внутренней проверки удастся узнать, кто конкретно виноват в получении некорректных данных.

Примечательно, что Федеральное автомобильное ведомство Соединённых Штатов Америки также взялось за расследование этого дела. Ведь Porsche неоднократно обвиняли в махинациях с показателями силовых агрегатов. Так, всего около года назад фирма была вынуждена выплатить более пятисот миллионов евро в качестве компенсации за получение необоснованной прибыли от продажи транспортных средств с неправильными показателями выхлопа. Более того, ранее был взят под следствие глава отдела разработок силовых агрегатов торговой марки Porsche. Ему предъявили подозрение в причастности к умышленному изменению данных о выхлопе.