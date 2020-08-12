Опубликованы первые изображения водородного Ronn Myst

Фото: RMG

Американская компания RMG объявила о разработке нового водородного кроссовера модели Myst. Предполагается, что новинка появится на рынке уже через два года, а производство будет налажено на одном из китайских предприятий.

Примечательно, что торговая марка неоднократно заявляла о том, что готовится покорить мир автомобильной индустрии водородными экземплярами. Однако после концепта под названием Scorpion новости о дальнейших планах компании практически не поступали. Напомним, что особенностью представленного автомобиля являлась необычная система впрыска водорода. В 2009 году это казалось настоящим прорывом, но из-за того, что фирме пришлось свернуть все работы, в потенциал компании больше никто не верил.

Лишь спустя несколько лет фирма возродилась под новым именем и объявила о старте работ над прототипом Scorpion. Но позже в фирме сообщили, что автомобиль будет называться Phoenix. Под этим названием в продажу должны поступить купе, родстер и седан. Все они получат водородные силовые установки в сочетании с электродвигателями. Предполагается, что машины только на электрозаряде смогут проехать около 560 километров пути. А сочетание с топливными элементами увеличит этот показатель ещё на 400 километров. При этом суперкары должны были получить силовую установку с мощностью в 600 лошадиных сил, чего хватит, чтобы добраться до первой сотни всего за 2.5 секунды.

Что касается водородного кроссовера Myst, то в его основе будет положена платформа Q-Series. В сети уже были опубликованы первые изображения внедорожника. Производитель обещает покорить рынок высоким уровнем комфорта и безопасности передвижения в данном транспортном средстве. При этом отказываться от использования топливных элементов на водороде фирма не собирается.