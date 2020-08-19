Новый Subaru Outback доберется до России в 2021 году

Фото: Subaru

Как стало известно Daily-Motor.ru от отечественного представительства компании Subaru, новое поколение универсала Outback появится в продаже в России в 2021 году.

Шестая генерация Subaru Outback была представлена весной 2019 года на автомобильной выставке в Нью-Йорке (США). Со сменой поколений универсал «переехал» на новую модульную платформу SGP (Subaru Global Platform), на которой ранее был построен актуальный Forester, что позволило увеличить жесткость передней подвески и кузова на кручение на 70%, а жесткость заднего подрамника и кузова на изгиб улучшилась на 100%.

Клиренс нового Outback прибавил 7 мм (с 213 до 220 мм). Объем багажника увеличился до 2100 литров при сложенных задних сиденьях.

В моторную линейку универсала впервые с 2009 года вошел 2,4-литровый турбомотор на 264 лошадиные силы с 375 Нм крутящего момента, сменивший в гамме двигателей 6-цилиндровый «атмосферник». Старый 2,5-литровый атмосферный агрегат на 185 «сил» также остался в строю, но, как и турбированная версия, оснащается вариатором и полным приводом.

Цены на шестое поколение Subaru Outback объявят ближе к старту продаж. За пятую генерацию этого универсала в России сейчас просят от 2 миллионов 929 тысяч рублей.