Новый Nissan Qashqai попался во время тестов

На дорогах общего пользования накануне был сфотографирован прототип нового поколения Nissan Qashqai. Кроссовер, облаченный в плотный камуфляж, судя по шпионским снимкам, получит скорее эволюционный дизайн, нежели революционный.

Ожидается, что новый Qashqai сохранит габариты своего предшественника, но его экстерьер будет выполнен в более угловатой манере, чем у второй генерации Nissan Juke. Аэродинамические колесные диски намекают на появление гибридной версии, а покатая крыша говорит об оспортивленном внешнем виде.

Новый «Кашкай» разделит платформу CMF-C/D со своим более крупным собратом Nissan X-Trail. В моторную линейку кроссовера могут войти три варианта силовых установок: бензиновый турбомотор со 48-вольтовой системой, гибридной системой e-Power и плагин-гибридом от Mitsubishi. Дизельных двигателей для нового Qashqai для Европы – не припасли.

Официальный дебют третьего поколения Nissan Qashqai состоится в конце 2020 года, но не исключено, что финальная дата будет перенесена на начало следующего года.