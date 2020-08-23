Новый Nissan Qashqai показали на первых изображениях

Компания Nissan готовит к выходу в продажу новый Qashqai. В этом месяце автомобиль несколько раз засветился в объективах фотошпионов в рамках обкатки в камуфляжной пленке.

Журналисты издания «Колеса.ру» решили показать, как может выглядеть новый Qashqai, если сбросит защиту от автомобильных папарацци.

Фото: Колеса.ру

Зеркала на новом «Кашкай», как на последнем «ИксТрейл», должны расположиться на ножках. Боковины, скорее всего, станут более строгой формы, но сохранят выштамповки к порогам и в районе задних арок. Боковая линия остекления изменится незначительно, но появится черный вариант крыши. Фонари останутся на прежнем месте, но изменится их форма.

Nissan Qashqai спроектируют на той же архитектуре, что и новый X-Trail (CMF-C/D). Кроссовер предложат в нескольких гибридных версиях, в том числе и с возможностью зарядки от бытовой электросети. Дизельных двигателей у европейского Qashqai больше не будет.

Презентация автомобиля состоится до конца 2020 года.