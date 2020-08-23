Новый Nissan Qashqai показали на первых изображениях

Компания Nissan готовит к выходу в продажу новый Qashqai. В этом месяце автомобиль несколько раз засветился в объективах фотошпионов в рамках обкатки в камуфляжной пленке.
Журналисты издания «Колеса.ру» решили показать, как может выглядеть новый Qashqai, если сбросит защиту от автомобильных папарацци.
Зеркала на новом «Кашкай», как на последнем «ИксТрейл», должны расположиться на ножках. Боковины, скорее всего, станут более строгой формы, но сохранят выштамповки к порогам и в районе задних арок. Боковая линия остекления изменится незначительно, но появится черный вариант крыши. Фонари останутся на прежнем месте, но изменится их форма.
Nissan Qashqai спроектируют на той же архитектуре, что и новый X-Trail (CMF-C/D). Кроссовер предложат в нескольких гибридных версиях, в том числе и с возможностью зарядки от бытовой электросети. Дизельных двигателей у европейского Qashqai больше не будет.
Презентация автомобиля состоится до конца 2020 года.
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