Новый Haval H2 рассекречен до премьеры

Фото: Haval

Новое поколение самого компактного кроссовера в линейке марки Haval готовится выйти в продажу. Патентные фотографии модели H2 следующей генерации накануне появились в базе государственных регистрационных органов Китая.

Судя по выложенным снимкам, новый Haval H2 получит дизайн в стиле обновленного старшего собрата H6, представленного этим летом. Автомобиль оснастят аналогичной головной оптикой, такими же задними фонарями и схожей радиаторной решеткой.

Кроссовер обзаведется полностью светодиодной оптикой, современной «мультимедийкой» с увеличенным сенсорным дисплеем и поддержкой голосового управления, бесконтактной зарядкой для смартфонов, стеклянной крышей с электрическим люком и 18-дюймовыми колесами обновленного дизайна.

Под капот нового H2 установят турбированный двигатель на 1,5-литра, выдающий 150 лошадиных сил мощности. Пару ему составит 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонная роботизированная трансмиссия Getrag с двойным сцеплением. Привод можно будет выбрать как передний, так и полный.

Презентация нового Haval H2 состоится до конца 2020 года. Напомним, в России в этом году прекратились продажи первого поколения модели H2. Стоимость кроссовера до завершения его реализации начиналась от 1 миллиона 129 тысяч рублей.