Nissan Note «засветился» до премьеры

Фото: Nissan

До дебюта новинки осталось менее двух месяцев. Несмотря на это, прототип продолжают активно тестировать.

Предполагается, что новинка станет более широкой и низкой по сравнению с актуальной модификацией. Ранее ходили слухи, что новая генерация превратит автомобиль в минивэн. Однако судя по фотографиям энтузиастов, машина будет больше похожа на хэтчбек в классическом исполнении. Японские СМИ полагают, что автомобиль существенно изменится внешне. В частности, будет полностью пересмотрена светотехника.

Вероятнее всего Note получит прежнюю силовую установку. В её основу входит бензиновый мотор с ёмкостью в 1.2 литра и мощностью в 80 лошадиных сил в сочетании с электрическим двигателем мощностью в 110 лошадей. А вот выйдет ли машина с традиционным ДВС – пока неясно. Что касается рынка России, то у нас новинка не появится. Nissan решил сосредоточиться только на кроссоверах в РФ.