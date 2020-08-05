Nissan Maxima хотят заменить электрокаром

Фото: Nissan

Одной из самых важных моделей для бренда Nissan на рынке Америки является Maxima. Но, жизненный цикл этой машины подходит к концу. Уже через два года модель будет заменена на принципиально новый автомобиль.

Так, решение снять седан с производства было принято брендом по нескольким причинам. В первую очередь естественно на это повлияла постоянно возрастающая популярность машин сегмента SUV, тогда как спрос на седаны неминуемо падает. Помимо этого, для успешного развития в долгосрочной перспективе бренду необходимо сосредоточиться на выпуске электрифицированного транспорта. Именно поэтому Maxima решили заменить электрокаром. Эту информацию подтвердил официальный представитель торговой марки. Вполне вероятно, что преемник будет во многом напоминать концептуальный автомобиль IMs.

Помимо этого, в фирме рассказали о том, что в скором времени состоится обновление седана Versa. Однако, само поколение для авто станет последним и выхода новой генерации ждать не стоит. А вот спортивное купе 370Z всё-таки получит преемника, который выйдет на рынок в 2022 году. Примечательно, что автомобиль будет продаваться под иным названием. А работать он будет за счёт трёхлитрового мотора с тремя турбинами.