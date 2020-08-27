Nissan будет красить российские автомобили иначе

Фото: Nissan

Представители завода фирмы Nissan, которая располагается в Санкт-Петербурге, сообщили о применение новой технологии для лакокрасочных работ. Как оказалось, цех окраски был значительно модернизирован. И теперь все машины будут получать двухкомпонентный лак.

В самой компании утверждают, что новая технология позволит значительно увеличить качество лакокрасочного покрытия и сделать его более стойким. Помимо этого, будут значительно усовершенствованы и эстетические характеристики автомобиля. Он будет выглядеть более гладким, блестящим, с видимым глянцевым напылением.

Подобная технология также направлена на повышение уровня износоустойчивости кузова к химическим реагентам, что крайне актуально для россиян, особенно в холодное время года. Обновить конвейер фирме удалось всего за две недели, в то время как само предприятие находилось на летних каникулах.

Что касается успеха в самой торговой марки на рынке РФ, то за 7 месяцев текущего года Nissan смог продать более 31 тысячи транспортных средств, что на 12 процентов меньше по сравнению с результатами прошлого года.