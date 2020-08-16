Названы самые популярные кроссоверы в РФ с пробегом

Фото: Lada

Российский внедорожник Lada 4×4 сохранил звание самого популярного SUV на вторичном рынке. За 7 месяцев 2020 года таких машин было перепродано в количестве 47 тысяч 400 единиц (3-дверная версия). На второй позиции расположилась Chevrolet Niva с показателем в 38 тысяч 600 продаж, а тройку лидеров замкнул японский Toyota RAV4 (26 тысяч 100 единиц).

Как пишет издание «Автостат», в ТОП-5 вошли две модели Nissan: X-Trail (21 тысяча машин) и Qashqai (20 тысяч 400 автомобилей).

Далее расположились: Renault Duster (19 тысяч 600 единиц), Mitsubishi Outlander (16 тысяча 600 штук), Volkswagen Tiguan (14 тысяч 800 машин), Honda CR-V (13 тысяч 600 автомобилей) и Kia Sportage (11 тысяч 500 авто).