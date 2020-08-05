Названы особенности рестайлингового Roewe RX3

Фото: Roewe

Обрадованы фотографии обновлённого кроссовера Roewe RX3 без камуфляжа. Примечательно, что для машины пока заявили только один мотор.

Впервые паркетник этой модели вышел на рынок 3 года назад. Несмотря на удачный старт продаж, в прошлом году уровень реализации рухнул на 27 процентов. А результаты начала текущего года и вовсе на 49 процентов меньше показателей аналогичного периода 2019 года. На основании этого производитель решил выпустить рестайлинговую модификацию, чтобы возобновить спрос на модель.

Прошлая версия выглядела, словно копия RX5, хотя и уступала ей по габаритам. Актуальная же модификация преобразилась и получила собственные отличительные характеристики. Так, фонари лишились хромированной полоски, спереди красуется новая эмблема торговой марки, на двери багажника появилось название модели. Что касается интерьера, то его фото в сети пока нет. Ходят слухи, что внутри установлена обновлённая система мультимедиа с сенсорным экраном вертикальной ориентации, а также цифровая приборная доска. Двигатель для кроссовера пока заявлен только один. Речь идёт про агрегат на 1.6 литра с мощностью в 125 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой механического типа на 5 ступеней или вариаторной установкой.