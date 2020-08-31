Названы главные автомобильные новинки этой осени в России

Фото: Hyundai

Осень 2020 года порадует российских автолюбителей немалым числом новых моделей, в числе которых, к сожалению, не окажется отечественных автомобилей. Все премьеры от российских компаний из-за пандемии перенесли на следующий год. Что касается зарубежных автомобильных брендов, то они готовятся к дебюту множество моделей. Вот самые интересные из них.

Открывает список главных автомобильных новинок осени новое поколение Hyundai Elantra. Презентация этой модели состоялась в марте этого года. Автомобиль стал выглядеть более выразительно, получил богатое оснащение и впервые обзавелся гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового ДВС.

Следом за «Элантрой» расположился новый флагманский кроссовер Hyundai Palisade. В России этот большой вседорожник будут продавать с 3,8-литровым бензиновым 295-сильным агрегатом, 8-диапзаонной автоматической трансмиссией и полным приводом.

До конца года ожидается выход в продажу в РФ и обновленного Volkswagen Tiguan, который с рестайлингом получил «подправленную» под стиль нового Golf внешность и видоизмененный интерьер.

Четвертой новой моделью, которой зарубежные автопроизводители порадуют российских автолюбителей, станет реформенный Toyota Fortuner. Внедорожник получит 200-сильный турбодизельный двигатель.

Пятерку этого ТОП-а замкнул Chery Tiggo 7 Pro, который расположится между «обычным» Tiggo 7 и флагманом Tiggo 8. Автомобиль укомплектуют 1,5-литровым турбомотором на 147 «сил» и вариатором.

В десятку главных автоновинок этой осени для РФ по версии журнала «За Рулем» также вошли: Audi e-Tron, Porsche Taycan, Genesis G80 новой генерации, новый Genesis GV80 и Land Rover Defender.