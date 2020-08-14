Названа дата старта продаж GAC GS5 в РФ

Фото: GAC

Китайский автомобильный производитель рассказал о том, что новые кроссоверы поступят на отечественный рынок уже 5 сентября.

Напомним, что паркетник модели GAC GS5 будет продаваться в России с полуторалитровым турбированным двигателем, который был форсирован до 137 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой передач автоматического типа на 6 ступеней. Автомобиль получит подвеску независимого типа, а также передний привод.

Что касается базового оснащения, то кроссовер получит шикарную панорамную крышу, систему круиз-контроля, камеру заднего вида, а также новый мультимедийный комплекс. Из особенностей можно назвать функцию распределения тормозных усилий.