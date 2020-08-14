Названа дата старта продаж GAC GS5 в РФ

Китайский автомобильный производитель рассказал о том, что новые кроссоверы поступят на отечественный рынок уже 5 сентября.
Напомним, что паркетник модели GAC GS5 будет продаваться в России с полуторалитровым турбированным двигателем, который был форсирован до 137 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой передач автоматического типа на 6 ступеней. Автомобиль получит подвеску независимого типа, а также передний привод.
Что касается базового оснащения, то кроссовер получит шикарную панорамную крышу, систему круиз-контроля, камеру заднего вида, а также новый мультимедийный комплекс. Из особенностей можно назвать функцию распределения тормозных усилий.
Подпишитесь на нас: "Яндекс.Новости", "@Пульс", "Яндекс.Дзен", "Google News".