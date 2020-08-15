На «Авито» продают старую Toyota Carina ED за 100 млн. рублей

Фото: “Авито”

На портале «Авито» опубликовано объявление о продаже старенькой Toyota Carina ED 1993 года выпуска. За машину с пробегом в 450 тысяч километров продавец просит баснословную сумму в 99 миллионов 999 тысяч 999 рублей. Шутка это или неудачный блеф, неизвестно.

Напомним, вторая генерация Toyota Carine ED (T180) сходила с конвейера в период с 1989 по 1993 год. Кроме подруливающей задней подвески 4WS автомобиль не имел каких-то особых преимуществ по сравнению с предыдущим или следующим поколением.

Владелец машины сопроводил объявление следующим текстом: «На запчасти. заводиться . двигатель 4s . Кузовщика салон оптика кпп нету» (орфография и пунктуация автора сохранена).

Выставленный на продажу автомобиль оснащен 1,8-литровым 115-сильным бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Машина находится в Барнауле (Алтайский край).