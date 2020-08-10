Mitsubishi прекращает поставки трёх паркетников в ЕС

Фото: Mitsubishi

Сегодня стало известно о том, что гибридный Outlander, кроссовер ASX, а также кросс-купе Eclipse Cross временно прекратят продавать в Европе.

Стоит отметить, что первые слухи о том, что фирма планирует вывести сразу несколько автомобилей с рынка Старого Света, появились ещё в конце июля. Пересмотром доступных линеек фирма занимается для того, чтобы сократить издержки. Дело в том, что приоритетным для Mitsubishi останется только азиатский рынок, тогда как на других направлениях деятельность бренда будет сведена к минимуму.

При этом ранее предполагалось, что фирма просто перестанет поставлять новинки на второстепенные рынки. Но сегодня стало известно, что решения Mitsubishi будут более радикальными, что приведёт к значительному сокращению модельного ряда в Европе.

Что касается отечественных дилеров, то они пока не подтверждают информацию о заморозке поставок. На сегодняшний день автомобили Outlander, ASX и Eclipse Cross по-прежнему продаются в России.