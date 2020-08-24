MINI Cooper Convertible могут снять с производства

Фото: MINI

Компания MINI планирует в скором времени попрощаться с кабриолетом модели Cooper Convertible. Такое решение может быть принято в связи с резким снижением спроса на машины с подобным форм-фактором ввиду моды на паркетники и внедорожники.

Примечательно, что автомобиль пробыл на конвейере более 20 лет. При этом в 2019 году торговой марке удалось продать на четверть меньше транспортных средств, чем в 2018 году. И с каждым месяцем ситуация ухудшается.

Что касается текущего поколения, то в соответствии с графиком торговой марки Cooper Сonvertible будут выпускать до конца зимы 2024 года. И если концепция бренда не изменится, то именно в этот период будут выпущены последние образцы кабриолетов.

Напомним, что последняя модификация автомобиля предлагается в нескольких версиях. Самая мощная имеет двигатель с отдачей в 231 лошадиную силу, которая до первой сотни разгоняется за 6,3 секунды. Максимальная скорость движения кабриолета составляет 240 километров в час. Цены на автомобиль стартуют от 27 тысяч долларов.