Mercedes-Вenz отзывает машины в РФ

Фото: Mercedes-Вenz

Представители Росстандарта сообщили о старте кампании по отзыву автомобилей модели Mercedes-Вenz Х-Сlass. Речь идёт про пикапы типа 470, которые продавались в нашей стране в течение нескольких месяцев в 2018 году.

Как оказалось, причиной отзыва является отсутствие функции для стабилизации прицепа, которая заявлена в конфигурации. Представители фирмы утверждают, что владельцам пикапов необходимо обратиться в сервисный центр, где будет произведена замена блока управления, что обеспечит качественное функционирование всех положенных опций.

В Росстандарте напоминают, что ознакомиться со списком VIN-номеров можно у них на сайте. Напомним, что всего несколько дней назад немецкая фирма уже отзывала автомобили Vito, которые также продавались в 2018 году. Причиной тому стало некорректное программное обеспечение.